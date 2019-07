Vandenbroucke sur la polémique Rossetto : "Je pense que son manager Cédric Vasseur doit lui faire la leçon"

11ème étape : Albi > Toulouse : Victoire de Caleb Ewan - Tour de France 2019 - 17/07/2019 L'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) a remporté au sprint la 11e étape du Tour de France (WorldTour) disputée sur 167km mercredi entre Albi et Toulouse au lendemain de la journée de repos. Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) conserve son maillot jaune de leader au classement général. Dans un sprint massif qui a souri à Ewan, pour son premier Tour de France, l'Australien, 25 ans, vainqueur de deux étapes du Giro cette année, a devancé le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) et l'Italien Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step). Le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), 4e et Jens Debusschere (Katusha) complète le top 5 du jour. Jasper Philipsen (Emirates), 7e, a fini encore dans le top 10.