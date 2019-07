Van Melsen vit un rêve, pour la plus grande fierté de sa famille - © YORICK JANSENS - BELGA

Van Melsen vit un rêve, pour la plus grande fierté de sa famille - Cyclisme - Tour de France -... Pour la première fois de sa carrière Kevin Van Melsen participe au Tour de France, la plus grande course du monde. Pour le coureur de Lontzen c’est un rêve qui se réalise, pour sa famille c’est une grande fierté. Ophélie sa compagne et Oscar son fils de 5 mois mais aussi ses parents Patrick et Patricia sont là pour soutenir Kevin sur les routes du Tour, une présence indispensable.