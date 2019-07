Van Melsen : "Disputer le Tour, c'est un aboutissement dans une carrière"

A 32 ans, le Verviétois Kevin Van Melsen va s'élancer samedi dans son premier Tour de France, dans son habituel rôle d'équipier généreux.

Kevin Van Melsen apprécie chaque moment qu'il vit dans l'approche du Grand Départ du Tour de France samedi à Bruxelles. Le coureur de Wanty-Gobert, composera, avec Maxime Monfort (Lotto-Soudal), le duo wallon de la 106ème Grande Boucle à laquelle participeront 21 coureurs belges.

"Quand on veut devenir coureur, on pense immanquablement au Tour de France", a expliqué ce jeudi Kevin Van Melsen. "Beaucoup m'ont souvent demandé si j'avais participé au Tour mais, à présent, je peux dire que oui. Voilà donc une première partie du rêve qui se réalise. La deuxième partie est d'arriver à Paris."

"J'ai appris la nouvelle de ma participation assez tard, par un coup de téléphone de notre manager Jean-François Bourlart. Pour moi, c'est une reconnaissance de l'équipe pour le travail que j'ai toujours fourni pendant toutes ces années."

Kevin Van Melsen a, en effet, connu toutes les époques de la formation Wanty-Gobert, dont les racines remontent au club de Ath. "Je n'ai certes pas beaucoup de résultats mais je me donne à fond pour mes coéquipiers. Je suis très heureux d'être là après de nombreuses galères par le passé, et encore cette année, à cause de blessures. J'ai toujours travaillé dur pour revenir au niveau. Je vais redécouvrir la haute montagne, que je n'ai plus fréquentée depuis longtemps. Je suis néanmoins prêt à m'y donner à fond."