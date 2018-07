Van Keirsbulck veut se montrer au Tour mais ne veut plus d'échappée solitaire de 190 km

Guillaume Van Keirsbulck, 27 ans, a débuté l'an passé sur les routes du Tour de France. Il est de nouveau de la partie cette année au sein de l'équipe Wanty-Groupe Gobert. Sa mission est claire. "Je dois me montrer dans une échappée, comme l'an passé, et soutenir notre leader Guillaume Martin."

L'an passé, Van Keirsbulck s'était illustré par une longue échappée en solitaire de 190 kilomètres lors de la quatrième étape. Il avait été repris et Arnaud Démare avait gagné l'étape. "Je ne pense pas que cette année je partirai seul à l'attaque, a souri le coureur. Ce n'était pas l'intention l'an passé, mais personne n'avait suivi. J'ai donc effectué ce solo. Cette fois, j'espère encore me montrer dans une échappée, mais je vais attendre que quelques coureurs se joignent à moi. Je suis en fin de contrat. Je dois un peux me montrer, réussir un coup."

Dans ce Tour, Van Keirsbulck aura une double mission. "J'effectuerai mon travail pour l'équipe et opus notre leader (23ème pour son premier Tour l'an passé, ndlr). J'espère pouvoir tenter ma chance dans l'étape des pavés. C'est une étape que j'attends avec impatience. A mon avis, ils auraient pu mettre encore plus de secteurs pavés, car au final, quand c'est une étape de montagne, ils ne regardent pas pour un col en plus ou au moins (rires). Ils auraient pu faire un peu plus plaisir aux coureurs de classique, mais c'est ainsi. Il y a peut-être plusieurs étapes où je peux me glisser dans une échappée."