Van Himst : "Le président de la Fédération de football prenait toujours Eddy Merckx en exemple"

Le 17 juin 2019, Eddy Merckx fêtait ses 74 ans. Dans une entrevue exclusive accordée à la RTBF, Paul Van Himst évoque son amitié avec "le cannibale". Il revient en détail, avec émotion, sur leur première rencontre alors qu’ils n’avaient que 16 ans mais aussi sur les liens forts qui unissent les deux familles.

On apprend ainsi comment Eddy Merckx est devenu supporter d’Anderlecht. Cela remonte à l’époque où Paul Van Himst était le T1 du RSCA.

Les deux hommes ont vécu leur passion au plus haut niveau et leur amitié s’est renforcée au fil des années et des événements joyeux et parfois cruels de la vie. Paul Van Himst n’oubliera ainsi jamais le soutien apporté par Eddy lors du décès de son épouse.

Découvrez ici en vidéo le témoignage de l’ex-gloire du Sporting d’Anderlecht et des Diables rouges au micro de Rodrigo Beenkens.