Van der Poel en larmes après sa victoire en hommage à son grand-père Poulidor : "J'ai pensé à lui"

Van der Poel en larmes après sa victoire en hommage à son grand-père Poulidor : "J'ai pensé à... Une émotion énorme! Un exploit mémorable mais surtout symbolique! Une victoire pour son grand-père Raymond Poulidor plus que pour lui-même. En s'imposant à Mûr-de-Bretagne avec le doigt pointé vers le ciel, Mathieu van der Poel a réalisé un rêve qu'il chérissait depuis tant d'années. Nouveau maillot jaune, le Néerlandais a réussi ce que son glorieux grand-père n'a jamais réussi à faire en entrant, comme 'Poupou', dans les coeurs des fans de cyclisme. "Je n'ai pas de mots! J'ai attaqué une première fois pour aller chercher ces points de bonifications. Je devais tout donner car c'était ma dernière chance d'aller chercher ce maillot", a déclaré après la course un van der Poel résolu à aller chercher cette tunique jaune. "J'ai pensé à mon grand-mère bien sûr", a-t-il ajouté dans la foulée avant de fondre en larmes, incapable d'ajouter un mot de plus.