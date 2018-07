Van Avermaet: "La première journée facile après des étapes à bloc"

Greg Van Avermaet (BMC) a conservé son maillot jaune après la plus longue étape du Tour de France 2018, qui a mené le peloton de Fougères à Chartres sur 231 km. "C'était assez long, 230 kilomètres on peut se demander si c'est bien nécessaire", déclare le coureur belge.

"Tout le monde a plus ou moins apprécié cette étape, car c'était la première journée facile après des étapes où l'on était à bloc, et où l'on n'avait pas le temps de se parler", ajoute le champion olympique. "Aujourd'hui on était un peu plus relaxe et on a apprécié ce moment. Le but, c'est de garder le maillot jaune avant l'étape de Roubaix, ce serait déjà beau de débuter l'étape des pavés avec le maillot jaune. Si je n'ai pas de chute ou de crevaisons, je peux probablement bien faire sur les pavés, c'est mon domaine. Il faut s'attendre à une étape où il va se passer beaucoup de choses. C'est probablement l'étape la plus importante de la première semaine. Pour nous, l'important ce sera de garder Richie (Porte) et moi-même à l'avant, ensuite, on verra."