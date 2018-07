Van Avermaet : "Je vais essayer de garder le maillot jaune"

Greg Van Avermaet a pris le départ de la 4e étape du Tour de France (WorldTour) à La Baule mardi avec le maillot jaune sur les épaules. "Un sentiment très spécial", a confié le champion olympique.

"Ce n'est pas ma première journée avec le maillot jaune, mais c'est tout de même un sentiment très spécial", a en effet confié le coureur de BMC avant le départ par les organisateurs. "Je vais en profiter un maximum, même si ce sera nerveux et stressant sur la fin. Mon avantage n'est que de quelques secondes. Je vais essayer de le garder aujourd'hui et ensuite il y a plusieurs étapes qui me correspondent. Nous espérons ajouter d'autres victoires à celle d'hier, mais ce n'est pas simple de garder les choses sous contrôle sur le Tour de France. Je pense que les équipes de sprinteurs seront d'une aide précieuse."