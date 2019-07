Van Avermaet : "J'ai frôlé la victoire plusieurs fois, mais c'est le sport"

Greg Van Avermaet a encore tenté sa chance sur les Champs-Elysées dimanche, mais sans parvenir à s'extraire du peloton dans une étape promise aux sprinteurs. Contrairement à 2015 et 2016, le champion olympique n'a pas réussi à s'imposer sur le Tour 2019. "J'ai frôlé la victoire à plusieurs reprises, mais cela ne s'est pas produit. C'est le sport", a résumé le Belge sur le site de son équipe CCC.

"C'était une bonne course", a expliqué Van Avermaet. "Une victoire d'étape est l'objectif à atteindre quand tu prends le départ d'un Grand Tour, mais ce n'est pas facile. Si tu regardes le nombre peu élevé d'équipes qui ont gagné une étape, tu vois à quel point c'est difficile. Je pense que nous avons bien fait, nous avons essayé de faire ce que nous pouvions, et nous avons beaucoup participé aux échappées. J'ai frôlé la victoire à plusieurs reprises, mais cela ne s'est pas produit. C'est le sport. C'est vraiment difficile de gagner au plus haut niveau, mais je suis assez fier de ce que nous avons réalisé au Tour."