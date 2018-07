Van Avermaet "fier d'avoir porté le maillot jaune si longtemps"

Greg Van Avermaet a perdu mercredi son maillot jaune, finissant 71e de la 11e étape du Tour à 22:23 du vainqueur du jour et nouveau maillot jaune, le Britannique Geraint Thomas. C'est même au moment où le coureur de l'équipe Sky levait les bras sur le podium, arborant la couleur réservée au leader du classement général, que Van Avermaet a franchi la ligne d'arrivée. "Cela a été beau", indique le Belge au sujet des 8 jours passés en jaune, "même si je devrai m'habituer, demain, à courir à nouveau avec ma tenue normale".

"Je savais déjà avant que ce serait pénible, et c'était bien correct", a-t-il expliqué après l'arrivée. "L'étape ne faisait que 108 km, mais ces kilomètres étaient bien difficiles. Sans cesse monter et descendre, jamais le temps de récupérer. Je n'ai pas rejoint les échappés au début, j'aurais peut-être dû le faire, la course aurait pu être plus facile. Bon, au final cela ne change pas grand-chose. Cette étape n'était pas à prendre à la légère, elle était très, très dure. Je suis content que ce soit fini", a soupiré le coureur mercredi soir.

"Personnellement, j'ai connu l'étape la plus difficile de ce Tour", a-t-il expliqué. "J'ai senti les efforts consentis hier, et je n'ai pas insisté, mais même comme ça c'était déjà pénible. L'étape était pour les grimpeurs, et je n'en suis pas un. Un effort comme celui d'hier, je peux le faire une fois, mais pas deux jours d'affilée. Je perds le jaune, mais je suis fier d'avoir porté ce maillot si longtemps. Je n'ai simplement pas les jambes pour lutter dans une étape comme celle-ci, où je me confronte à mes limites".

La perte du maillot jaune, il s'y attendait, répète encore Greg Van Avermaet. "C'est logique, et je ne me faisais pas d'illusion", conclut-il. "Même avec la meilleure volonté du monde, je ne serais pas parvenu à être sur ce podium".

Jeudi, "une étape très lourde" vers l'Alpe d'Huez est au programme. "J'espère la traverser sans trop de mal, avec je l'espère de meilleures jambes qu'aujourd'hui, puis ensuite récupérer. Je ressentirai sûrement encore l'effort de mardi".

Les derniers jours étaient "fantastiques", "un des plus beaux moments de ma carrière", admet Greg Van Avermaet.