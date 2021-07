Van Avermaet déçu de son Tour de France et tourné vers Tokyo "pour aider Wout et Remco" -... Quelques tentatives dans les échappées et une majorité d'étapes passées dans la discrétion. Greg van Avermaet aura connu des Tours de France plus glorieux que celui-ci. Le coureur de l'équipe AG2R n'était évidemment pas satisfait au moment de faire le bilan de son Tour de France 2021. "Ce n'était pas un Tour au top. Je n'étais pas vraiment content de mon niveau et de mes résultats. C'est dommage car je pense que je m'étais bien préparé", a réagi Greg van Avermaet à notre micro. "Avec l'équipe, on n'est pas mal avec cette 4e place de Ben O'Connor et cette victoire d'étape. On a fait un beau Tour avec l'équipe! On est vraiment content de cette 4e place", a ensuite ajouté van Avermaet, conforté par le beau résultat collectif. Le champion olympique va désormais prendre la direction de Tokyo où il devra défendre son titre mais surtout aider ses équipiers. "Avec les jambes que j'ai maintenant, l'objectif ce sera sans doute d'aider Wout ou Remco. Les deux leaders sont prêts pour les jeux je pense."