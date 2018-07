Van Avermaet : "Content de revivre ce sentiment incroyable de porter le jaune"

Greg Van Avermaet, vainqueur du chrono par équipes avec BMC, s'est emparé du maillot jaune du Tour de France. Il avait déjà porté la tunique dorée il y a deux ans après sa victoire au Lioran.



"C'est aussi ma deuxième victoire dans un chrono par équipes sur le Tour. C'est toujours spécial", a réagi le coureur belge. "Tout l'équipe a donné le maximum pour atteindre un objectif : la victoire. Nos gars sont des experts en la matière. Je suis très content de faire partie de cette équipe".



BMC était parti en début de course, Greg a donc dû patienter longtemps avec ses équipiers sur le podium. "Ce n'était pas amusant. L'attente a été longue. Surtout avec Quick Step qui était toujours dans le coup."



Cerise sur le gâteau, le champion olympique prend la tête du classement général. "Prendre le maillot jaune pendant la première semaine était un objectif majeur. Je l'avais déjà porté et c'était un sentiment incroyable. Je suis très content de revivre cela. Je vais profiter à fond demain. Pour un coureur, c'est quelque chose de spécial. Je voudrais remercier mes équipiers, sans eux cela n'aurait jamais pu arriver".



Avec les profils des prochaines étapes, Golden Greg peut espérer conserver ce maillot quelques jours, peut-être jusqu'à la montagne. "C'est encore loin et je n'ai que quelques secondes d'avance. C'est important de ne pas tomber et que mes adversaires ne prennent pas de bonifications. Je vais prendre jour après jour. Il y a quelques étapes qui me conviennent."



Grand fan de foot - il a été gardien de but dans sa jeunesse -, Van Avermaet a "montré l'exemple" aux Diables rouges avant la demi-finale de Coupe du Monde contre la France. "J'espère que j'aurai encore le maillot jaune demain soir. J'espère le meilleur pour les Diables et qu'ils gagneront contre la France".