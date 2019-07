Van Aert, meilleur jeune : "Tous les maillots sont beaux au Tour de France"

Vainqueur du chrono par équipe, maillot blanc et deuxième du Général, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) aurait difficilement pu espérer mieux pour son premier Tour de France.



"C’est vraiment spécial. Dès le début, les directeurs sportifs nous ont dit qu’on était devant Ineos. Pour le mental, c’était formidable. Ça aide à tout donner. Tout le monde dans l’équipe était vraiment fort. C’était fou. Les émotions de la victoire aussi, je ne m’attendais pas à ça. C’est magnifique."



Très solide, Van Aert a été récompensé de ses efforts par le maillot blanc. "J’aime bien ce maillot", glisse-t-il avec un grand sourire. "Je pense que tous les maillots sont beaux au Tour de France." Pour ses débuts sur la Grande Boucle, le triple champion du monde de cyclo crossman est gâté. "Un Grand départ à Bruxelles, gagner les deux premières étapes avec l’équipe, c’est un rêve".



Et la série pourrait se prolonger parce que l’étape de ce lundi avec un final difficile pourrait lui convenir. "Je pense que oui. Mais aussi pour Mike (Teunissen). Il est très fort, je l’ai senti aujourd’hui. On verra demain. Mais d’abord une petite fête".