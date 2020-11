Van Aert déjà ambitieux : "Viser le maillot jaune dans la première semaine du Tour 2021 ? C'est possible"

Alors que la Vuelta bat son plein et nous propose un savoureux mano à mano entre Richard Carapaz et Primoz Roglic, Christian Prud'homme et ses équipes ont profité de ce dimanche soir pour officialiser le parcours du Tour de France 2021.

Au programme, deux chronos, deux ascensions du Mont Ventoux et un itinéraire qui mènera le peloton de la Bretagne vers Paris en passant par les Pyrénées, le Grand-Bornand et Tignes. En marge de cette présentation, LE Belge de cette année cycliste, Wout Van Aert, s'est exprimé.

Et le moins que l'on puisse dire c'est que le polyvalent coureur de la Jumbo-Visma se montre déjà ambitieux : "La première chose que j'ai notée, c'est qu'il y a deux contre-la-montre. J'aime ça !" note Van Aert au micro de Sporza.

Dans le viseur de Van Aert, une première semaine plus "facile" que cette année : "C'est un parcours qui convient davantage aux coureurs de classiques. On aura une première semaine plus "normale" et c'est tout bénéfice pour moi. Sur le Mûr-le-Bretagne, on aura un sprint difficile."

Une question se pose dès lors : Van Aert envisage-t-il de chiper le maillot jaune de leader dans cette première semaine qui semble convenir à ses qualités ? "C'est vrai que le parcours s'y propose. Le maillot jaune fait donc partie des possibilités. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcément anticiper en tant qu'équipe quand on élabore un plan de course" explique laconiquement Van Aert.