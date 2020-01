Van Aert de retour sur le podium: "Ça fait du bien au moral"

Près de six mois jour pour jour après sa lourde chute au Tour de France 2019, le belge Wout Van Aert a de nouveau goûté aux joies d’un podium, ce samedi, à l’occasion du Cross du château de Zonnebeke.

Une épreuve que notre compatriote apprécie puisqu’il l’avait déjà remporté en 2016. Cette fois, c’est son meilleur ennemi, Mathieu van der Poel, qui s’est imposé. Mais pour Van Aert, l’important était évidemment ailleurs, comme il l’a confié à l’issue de la course. "Je suis très heureux de ce que j’ai montré aujourd’hui. J’ai eu de meilleures sensations que prévu. Je n’étais pas très bien depuis mon retour de stage et je suis content d’avoir pris le départ à Zonnebeke. J’ai besoin d’acquérir le rythme de la compétition. Et je me retrouve sur le podium, ça faisait longtemps vu les circonstances. Cette place sur le podium fait du bien au moral. Je me sens plus fort depuis mon retour à Loenhout. Ma blessure me gêne de moins en moins, c’est bon signe."

Le Néerlandais et le Belge seront de nouveau présents dimanche à Hoogerheide, pour la dernière manche de Coupe du monde, qui leur servira de répétition générale avant les championnats du monde, prévus le 2 février à Dübendorf, en Suisse.