van Aert apporte son soutien aux victimes des inondations et "espère que c’était un petit moment pour oublier ça"

van Aert apporte son soutien aux victimes des inondations et "espère que c’était un petit... Wout van Aert a remporté le contre-la-montre, 20e et avant-dernière étape de ce Tour de France. Auteur d'un excellent chrono, le Belge était très heureux de sa gestion de l'effort : "C’est toujours dur. C’est vraiment une bataille avec soi-même. C’était la journée presque parfaite. Les jambes étaient là. Je suis très content d’avoir gagné". Le coureur de chez Jumbo a tout de suite senti qu'il pouvait jouer la victoire dans ce chrono : "Les meilleurs chronos, j’ai toujours besoin d’un peu de temps pour sentir mes jambes. La première partie doit être facile et c’était le cas aujourd’hui. Je me sentais bien dans les 5 premiers km, ce n’était pas trop difficile pour moi. Après, j’avais un bon rythme et je pense que jusqu’au 5 derniers km c’était bien. La dernière partie était vraiment dure mais c’est toujours le cas dans un contre-la-montre. Il fallait juste aller au bout". Un résultat de bon augure pour le contre-la-montre des Jeux Olympiques : "Je pense que mentalement c’est bon. C’est un chrono vraiment différent. Il y a plus de dénivelé à Tokyo et il fera encore plus chaud mais c’est un bon test. C’est bien d’avoir fait une meilleure répétition qu’au premier chrono du Tour". Après s'être imposé sur l'étape du Ventoux, le Belge remporte et chrono et lorgne sur le sprint de demain sur les Champs Elysées pour compléter le triptyque parfait : "C’est un sprint très spécial et je pense que gagner sur les Champs Elysées c’est un rêve pour chaque coureur donc je veux vraiment essayer. Je veux prendre l’opportunité de demain mais avec deux victoires d’étape le Tour est déjà bon mais pourquoi pas ?" van Aert a également eu un petit mot pour toutes les victimes des inondations qui ont touché la Belgique : "C’est vraiment triste de voir ces images dans notre pays. C’est presque impossible de réaliser. C’est quelque chose qui ne s’est jamais passé je pense. Je veux donner mon soutien aux victimes. C’est vraiment plus important que le cyclisme mais j’espère que c’était un petit moment pour un peu oublier ça" Dans la voiture du champion de Belgique, on retrouvait un certain ... Eddy Merckx : "C’était un grand moment. Eddy m’a suivi sur le chrono. C’est le meilleur cycliste donc c’était spécial de voir les derniers kilomètres des autres coureurs avec lui". Et après le premier intermédiaire, Eddy n'était pas forcément serein par rapport à la vitesse du coureur belge qui n'allait pas assez vite selon lui. Mais Wout van Aert a tout de même remporté l'épreuve et a eu un petit mot pour le Cannibale, sans doute trop gourmand : "J’ai tout donné et à la fin c’était le meilleur temps donc je pense que c’est assez rapide mais les normes d’Eddy sont très élevées". Rendez-vous donc demain sur la plus belle avenue du monde pour voir le champion de Belgique se battre au sprint avec le maillot vert Mark Cavendish.