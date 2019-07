Van Aert, 2e derrière Sagan, regrette "d'avoir attendu trop longtemps"

Douzième victoire pour Peter Sagan dans le Tour de France: le Slovaque, rock star du peloton, s'est adjugé la 5e étape, mercredi en terre alsacienne, à Colmar, à la veille de la première arrivée au sommet, à La Planche des Belles Filles.

Le sprinter a devancé notre compatriote Wout van Aert, qui conserve son maillot blanc. "Peter Sagan a sorti un sprint très fort. Au dernier rond-point, à 400 mètres de l'arrivée, c'était un peu la pagaille mais j'ai réussi à grappiller quelques places. Je savais qu'il y aurait du vent de face dans le dernier kilomètre. Il était plus pertinent d'attendre le plus tard possible pour lancer son sprint. Mais je pense que j'ai attendu un peu trop longtemps", a précisé le coureur belge.