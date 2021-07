Un van Aert XXL avant Tokyo et le beau duel entre Vingegaard et Pogacar dans le débrief de Cyril Saugrain

Comme après chaque étape depuis le début du Tour de France, Cyril Saugrain s'est confié au micro de Rodrigo Beenkens pour débriefer ce 20e opus. Il est notamment revenu sur la performance XXL de Wout van Aert et sur le duel de jeunes pousses entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.

Une question se pose tout d'abord : où classer cette victoire dans le chrono parmi les 5 victoires que van Aert a glanées sur le Tour ?

"Je la mettrais presque au sommet de ses belles victoires parce qu'on dit que le chrono c'est l'exercice de vérité. C'est là où les hommes forts s'expriment. On est contre soi-même. Et gagner un chrono sur le Tour de France ce n'est pas rien, c'est ce qu'il y a de plus proche de ses vraies qualités. Mais je classe la victoire au sommet du Ventoux un petit cran au-dessus parce qu'il y avait un petit peu plus d'émotion sur ce terrain qui était moins à sa convenance.

Alors van Aert, favori des deux courses olympiques à Tokyo ?

"Oui, il part favori sur les deux, ce sera un homme à battre sur la course en ligne. C'est d'ailleurs peut-être l'effort qu'il devra faire sur la course en ligne qui lui fera rater le chrono. C'est toute la différence entre un coureur qui s'aligne sur les deux et un gars comme Ganna qui ne disputera que le chrono. Mais le volume emmagasiné sur le Tour peut lui permettre de surcompenser et de récupérer entre les deux courses.

Concernant le duel entre Pogacar et Vingegaard. Pogacar avait fini juste devant Vingegaard lors du premier chrono à Laval, aujourd'hui c'est le contraire. Alors, ce contre-la-montre ci changera-t-il quelque chose dans l'esprit du Danois ?

"Sûrement. Il doit commencer à se dire qu'une victoire sur un Grand Tour peut être envisageable. Il a suivi le meilleur à chaque fois dans les étapes de montagne. Il a été déstabilisé ou surpris dans le gros coup de force de Pogacar au Grand Bornand. Dans cette équipe Jumbo y a Roglic qui est un vrai point d'interrogation : était-il parti pour être encore meilleur que Vingegaard ? On l'avait écrit en tout cas. Vingegaard aurait-il dû attendre Roglic s'il avait été là et moins bon ? Donc on tire des enseignements qu'on aurait peut-être pas tiré si Roglic avait été là.