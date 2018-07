Un Tour plus respectueux de son environnement

Avec ses hélicoptères, ses 80 motos et ses centaines de voitures suiveuses, le Tour de France laisse chaque année une empreinte écologique énorme.

Le Tour génère aussi énormément de déchets abandonnés sur le bord des routes par les millions de spectateurs qui viennent voir le Tour. Bouteilles en plastique, canettes, ou encore emballages dûs au 14 millions de cadeaux distribués par la caravane, au total, environ 100 tonnes de détritus sont ramassés chaque année dans les villes et aux bords des routes. Rien que pour l’étape de ce jeudi en direction de l’Alpe d’Huez, on prévoit une trentaine de tonnes de déchets le long des 21 virages.

Pour limiter au maximum la pollution de leur environnement les conseils régionaux concernés installent depuis quelques années des sacs poubelles le long du parcours. ASO veut aussi jouer la carte de l’écologie et de la biodiversité. Aux alentours des zones de départs et d’arrivées, on peut désormais entendre des messages de sensibilisation. La brigade des connexions agit elle aussi sur le terrain en collaboration avec les collectivités locales.

François Zaleski a suivi cette brigade dans les coulisses de la Grande Boucle.