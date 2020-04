Un Tour de France en septembre, ça change quoi ?

C’est désormais officiel, le Tour de France est déplacé de deux mois dans le calendrier cycliste. Quasiment jour pour jour. De juillet à septembre. Enfin du 27 juin au 29 août. Par un jeu de Tetris revisité où certaines pièces, plus grosses que les autres, semblent avoir le pouvoir de déplacer les obstacles. Soit. C’est ainsi. Et les amateurs de cyclisme finiront par y trouver leur compte. Mais de juillet à septembre, ça va tout de même changer quelques petites choses.

Septembre, c’est en dehors de la période scolaire… pour le public

Et donc forcément, cela va de soi, moins de familles au bord des routes. Beaucoup moins de familles. On estime entre 10 et 12 millions le nombre de spectateurs qui se massent chaque année aux bords des routes du Tour de France. On compte aussi que 75 pourcents le font pour la caravane publicitaire et son spectacle familial. Les jours de semaine, durant ce Tour 2020, on peut imaginer que les bas-côtés seront bien vides.

… mais aussi pour les étudiants jobistes

Autre conséquence : dans cette fameuse caravane publicitaire, on retrouve 600 caravanistes. Dont une bonne partie sont jobistes. Et fin août, début septembre, période des secondes sessions, ce n’est pas le meilleur moment pour engager des étudiants, loin de là.

En septembre, c’est généralement le retour au boulot (et pas devant la TV)

Les chiffres d’audiences TV du Tour de France 2019 font rêver : 247.000 téléspectateurs de moyenne sur l’épreuve de 3 semaines à la RTBF. Mais ça c’était la dernière édition. Et son départ à Bruxelles, ses 50 ans de la première victoire d’Eddy Merckx et surtout… son mois de juillet. En septembre 2020, le public installé devant sa télé en semaine risque d’être nettement moins nombreux. La consommation de Tour se fera ailleurs (ou ne se fera pas) : au travail, sur la route. Le public va migrer vers le digital et le mobile. Une surchauffe en perspective pour le player Auvio de la RTBF et pour les réseaux sociaux qui promettent, une fois encore, de se réinventer.

En septembre, c’est parfois déjà hors saison

Et ça se ressentira surtout à la montagne, où se dispute une partie du Tour de France. Le dernier week-end d’août, pas mal d’établissements d’altitude ferment leurs portes. Les saisonniers se font des adieux. Il faudra donc changer les habitudes de ce côté-là. Dans les stations comme Méribel, par exemple, on n’en doute pas une seconde : "En règle générale, en septembre, il y a déjà pas mal d’établissements qui ferment, nous explique Sylvain Aymoz, responsable communication pour Méribel. "Et donc il y a des questions qui se posent en termes d’organisation. Pour l’hébergement des coureurs notamment. Mais là, avec le changement de calendrier et surtout avec la crise actuelle, il n’y a pas le choix, on va trouver des solutions."

Des réunions avec les hôteliers sont d’ailleurs prévues dans les prochains jours.

Enfin septembre ce sont des jours plus courts de 3 heures

Ça se ressentira surtout en montagne. Et se marquera sans doute davantage sur le moral de ceux qui montent et qui démontent les installations du Tour de France, chaque jour, aux petites heures ou tard dans la nuit. Un soleil qui se lève tôt, ça donne du cœur à l’ouvrage, la sensation que l’on est moins seul. Reste que, si ce Tour de France 2020 a bien lieu, il y aura un petit air de renaissance qui devrait largement compenser les nuits déjà longues de septembre.