Un square Eddy Merckx plutôt qu'une rue, ça s'explique

Ce 28 mars, Woluwé-Saint-Pierre, la commune où Eddy Merckx a grandi (et où il a d'ailleurs endossé son premier maillot jaune en 1969), lui rendra hommage en donnant son nom à un square. Le square Eddy Merckx sera inauguré sur le coup de 12h45.

Mais pourquoi un square et non une place ou une rue Eddy Merckx? Et bien tout simplement parce que ce n'est pas possible.

Dans un premier temps, Woluwé-Saint-Pierre avait espéré donner à une rue le nom du plus grand cycliste de tous les temps. Une rue Eddy Merckx ne ferait en effet pas tâche sur la carte de la commune.

Et pourtant ce n'est pas permis.

Pour donner son nom à une rue, une avenue, une place... il faut non seulement avoir un nom court, qui ne porte pas à confusion et pas trop difficile à écrire, mais il faut surtout être décédé. Et ce depuis 5 ans au moins. Ce délais (jugé raisonnable) permet de vérifier (au-delà de l'émotionnel) que la personnalité en question a marqué l'histoire. Et sera toujours significative pour les générations futures. Seuls les membres de la famille royale font exception. Ils peuvent donner de leur vivant leur nom une voie publique.

La parade consiste alors ici à donner le nom d'Eddy Merckx à un square, c'est un dire en l'occurrence une petite partie de la place des Bouvreuils dans le quartier de son enfance. Une plaque, une sculpture pour rendre hommage au quintuple vainqueur du tour de France. Mais aucun changement d'adresse en perspective. C'est une dénomination officieuse. Personne n'habitera dès ce jeudi au numéro 1 du square Eddy Merckx à Woluwé-Saint-Pierre.