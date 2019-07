Un jour, un maillot : Mark Cavendish, le jaune à Utah Beach

En 106 éditions, 288 coureurs ont porté le prestigieux maillot jaune du Tour de France. Chaque jour découvrez l’histoire d’un de ces leaders – éphémères ou non – de la Grande Boucle. Place à Mark Cavendish, porteur du maillot jaune en 2016 et vainqueur de 30 étapes.



"Le maillot jaune est un symbole qui dépasse le cyclisme, c’est un symbole du sport. C’est le vêtement le plus iconique du sport, cela représente tellement de choses", résume le sprinter de l’Île de Man. "C’est quelque chose dont tu rêves".



Avant d’endosser le maillot jaune à Utah Beach, le Cav' avait manqué plusieurs opportunités en Corse en 2013 et chez lui à Harrogate en 2014 où il était tombé dans le sprint final. En 2016, "je me rappelle que je me sentais très bien au départ de l’étape. Sagan a accéléré sur la gauche, il m’a donné un tremplin pour utiliser son aspiration et revenir. C’était incroyable de gagner la première étape du Tour".