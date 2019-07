Un jour, un maillot jaune : Erik Zabel et son rêve presque inaccessible

En 106 éditions, 288 coureurs ont porté le prestigieux maillot jaune du Tour de France. Chaque jour découvrez l’histoire d’un de ces leaders – éphémères ou non – de la Grande Boucle. Place à Erik Zabel, co-détenteur du record de maillot vert et porteur du maillot jaune en 1998 et 2002.



"Le jaune a toujours été un rêve. Il a été dessiné pour les héros. Pour moi, c’était un peu un rêve impossible. Mais dans la vie, il faut parfois rêver à l’inaccessible. Pour moi, le maillot vert était l’objectif. Je me battais pour."



Chris Boardman, leader après le prologue à Dublin, a chuté et grâce aux bonifications grappillés Zabel était le maillot jaune virtuel. "Cela a tellement changé les choses dans ma tête que je n’ai pas été capable de réaliser un bon sprint (victoire de Svorada à Cork)".