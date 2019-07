RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo intégral la 20ème étape du Tour de France qui reliera Albertville à Val Thorens sur 59,5 kilomètres. Départ de la course à 14h30.



Les orages qui ont provoqué l'arrêt de la 19e étape ont fait pas mal de dégâts dans la région et ont aussi poussé les organisateurs à modifier le tracé du dernier acte du triptyque alpestre. Initialement les coureurs devaient parcourir 130 kilomètres ce samedi. Il n'y en a plus qu'une soixantaine au programme.



Le Cormet de Roselend (19,9km à 6,1%) a été fermé par la préfecture en raison des dégâts provoqués par les orages et des conditions météo attendues samedi. L'ascension de la côte de Longnefoy (2e catégorie) passe également à la trappe. Après le départ d'Albertville, les coureurs rejoindront directement Val Thorens où une ascension de 33 km est prévue. Le départ sera donné à 14h30.



Cette avant-dernière étape se voulait courte, intense et spectaculaire, elle se résumera à une course de côte. Mais comme le disait ce vendredi Christian Prud'homme "contre la nature on ne sait rien faire".