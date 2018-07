Tsgabu Grmay et Luis Leon Sanchez quittent le Tour dès la 2e étape

Tsgabu Grmay (Trek) est le premier coureur à quitter le Tour de France 2018. Luis Leon Sanchez (Astana) a lui chuté dans les 40 derniers kilomètres et a également abandonné.



L'Ethiopien a décidé de mettre pied à terre au ravitaillement lors de la 2e étape entre Saint Germain à La Roche-sur-Yon. Il a pris place dans la voiture du soigneur de son équipe. Selon Trek, Grmay souffre de douleurs abdominales sévères.



L'abandon de l'Espagnol de la formation kazakhe est plus "spectaculaire". Il est tombé sur un terre-plein et semblait touché au coude et au poignet. Il est directement monté dans l'ambulance. Les premiers examens ont révélé une fracture du coude.



Pour leurs leaders - Bauke Mollema et Jakob Fuglsang - il s'agit déjà d'un coup dur.



Ils ne sont plus que 174 en course.