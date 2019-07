Trop de cuissards, trop de maillots... Mais Kevin Van Melsen est prêt pour son premier Tour !

Le Tour s’élance demain de Bruxelles. Et cette année, 21 Belges sont au départ. Cela fait 25 ans qu’ils n’ont plus été aussi nombreux sur la plus grande course cycliste du monde (Ils étaient 22 au départ de la grande boucle en 1994). Parmi eux : Kevin Van Melsen. Un équipier modèle de la formation Wanty-Gobert. Le coureur liégeois va participer pour la première fois au Tour de France. Kevin Paepen l’a suivi dans ses derniers préparatifs à la veille du départ.