Cyril Saugrain et Rodrigo Beenkens - © RTBF

Trois questions à Cyril: "La tactique de Lotto n'était peut-être pas la meilleure pour gagner" -... Trois questions à Cyril, le débrief quotidien du Tour de France de Cyril Saugrain et Rodrigo Beenkens revient ce dimanche sur la 9e étape entre Saint-Etienne et Brioude remportée par le Sud-Africain Daryl Impey et qui a vu Tiesj Benoot (2e), Oliver Naesen (4e) et Jasper Stuyven (5e) s'illustrer mais finalement devoir se contenter des accessits.