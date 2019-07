Trois questions à Cyril : la forme de Philipsen, l'étape du jour et celle de samedi

Trois questions à Cyril, le débrief quotidien du Tour de France de Cyril Saugrain et Rodrigo Beenkens. Ce vendredi, on revient sur la septième étape et on aborde la huitième.

Manifestement l’échappée n’intéressait pratiquement personne. Quel est, à part le sprint final, l’intérêt d’étapes aussi longues et aussi ennuyeuses ? "L’intérêt je vais le voir un petit peu plus large en me disant que le Tour de France est une épreuve d’endurance, de fatigue et c’est quand même 230 kilomètres. Nous, on a trouvé ça fatigant, les coureurs ont trouvé ça usant et fatigant. Par à cause de la vitesse mais parce que c’est sept heures de vélo. Et c’est aussi un petit peu comme ça que l’histoire du Tour s’est forgée. Il faut aussi voir ça du côté 'coureur cycliste' où lui il trouve ça fatigant, mais ça lui a fait quand même une journée un peu de récup et il a discuté, il a pris un peu de bon temps. Mais c’est vrai que pour nous, l’intérêt il est relativement faible… On va se dire 'on n’a qu’à faire une étape de 60 kilomètres et un sprint à l’arrivée'… et c’est vrai que même après 60 kilomètres ça serait toujours les mêmes les plus rapides."

Le Belge du jour c’est Jasper Philipsen, le plus jeune coureur du peloton. Manifestement il avait de meilleures jambes que son leader, Kristoff… Il doit être partagé entre deux sentiments. La fierté d’être cinquième, et peut-être la déception de se dire, j’ai pris beaucoup de vent avant, et j’ai fini quand même très fort sur les 250 derniers mètres. Alors, Philipsen doit-il, dans le futur se mêler encore à la victoire ? "C’est compliqué. Il y a un leader du sprint dans son équipe, pour l’instant c’est Alexander Kristoff qui a terminé deuxième de la dernière étape arrivée au sprint… Il y avait quand même une légitimité à ce que Jasper Philipsen soit le poisson pilote. C’est vrai qu’il prend un peu de vent, qu’il replace Kristoff mais quand on le voit dans le sprint il est derrière lui. Par contre entre 250 et 150 mètres c’est lui qui sprinte le plus vite. Mais après il reste dans la roue des meilleurs. Et il ne peut pas les dépasser, c’est normal il a déjà fait son sprint pour venir se replacer. Donc oui, la question mérite d’être posée. Est-ce qu’on ne lui ouvrirait pas au moins une fois la porte pour que ce soit lui qui soit lancé par Alexander Kristoff ça pourrait être intéressant."

Demain, grosse étape. Une des plus belles de ce début de Tour. Avec une arrivée à Saint-Etienne, avec sept difficultés. Qu’est-ce qui va retenir votre attention ? La bagarre pour la victoire d’étape, ou la petite bagarre au jeu des bonifications pour le maillot jaune entre Alaphilippe et Ciccone ? Que doit faire l’Italien pour garder ce maillot ? "La tâche ne va pas être simple pour Ciccone. Demain, on dit que c’est une étape de moyenne montagne… C’est quand même presque 4000 mètres de dénivelé. Ça va être une étape usante plutôt pour les non-grimpeurs… en ce qui concerne Ciccone, je me demande qui va être en mesure de l’accompagner dans son équipe pour rouler pour lui, pour défendre. Ça ouvre des portes quand on est adversaires de Ciccone, pour passer à l’offensive et peut-être rendre la course difficile et l’attaquer dans la dernière bonification. Il n’y en a pas beaucoup qui peuvent l’attaquer. En tout cas celui qui peut juste profiter de la bonification c’est Alaphilippe. Teuns pourrait aussi en profiter et tenter de se rapprocher, il n’est qu’à une trentaine de secondes. Est-ce que Matthews, Sagan et toute la bande puncheurs/sprinteurs sont en mesure de passer sur une étape qui fait 4000 mètres de dénivelé… on aura la réponse demain."