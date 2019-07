Trois questions à Cyril : La bonne surprise Van Aert, la déception Bardet

Une nouvelle victoire belge ce lundi sur le Tour de France, celle de Wout Van Aert. Mais aussi une bordure fatale à quelques prétendants au top cinq sur les Champs Élysées. Et enfin, les tops et les flops après dix jours de course. Dans "Les trois questions à Cyril".

On savait que Wout Van Aert était le meilleur en Belgique en contre-la-montre. Aujourd’hui on sait qu’il peut battre n’importe qui au sprint. Ça change encore pas mal de choses pour son futur, ça non ? "Oui c’est une information importante. On l’avait pressenti quand il termine deuxième derrière Peter Sagan. Là il vient battre Viviani. C’est un des sprinteurs les plus rapides. On disait que Groenewegen et Viviani sont les plus rapides, mais Wout Van Aert a été plus fort. Evidemment que c’est une information importante. Un élément qui restera important pour la suite de sa carrière, autant dans les grands tours que sur les Classiques."

Aujourd’hui il y a eu une bordure fatale à des garçons comme Uran, Fuglsang, Porte et surtout Pinot. C’est une faute grave de ne pas avoir été bien placé. Est-ce que vous pensez que Thibaut se mord les doigts de ne pas être venu sur les Courses flamandes apprendre un petit peu ce que c’est que les bordures ? "Je ne sais si c’est uniquement lié à cela, mais ce qui est sûr c’est qu’il y a eu une petite erreur. Ça fait une semaine qu’on se dit : 'il court devant, à l’inverse de son habitude, l’équipe est bien concentrée autour de lui' et là… le jour où on sent qu’il y a de la tension, qu’il peut y avoir des bordures, ils ne répondent pas présents. Ils sont mal placés, ils ne sont pas en bloc, et c’est même ce qui pose problème par la suite. Il n’y a pas eu l’unité et le bloc nécessaires qui ont fait la force de l’équipe Ineos aujourd’hui."

Dix jours de Tour, déjà l’heure des bilans. Le top et le flop de Cyril : "Mon top, c’est l’équipe Lotto-Soudal. Même si je suis un petit peu déçu de leur attitude dans les sprints parce qu’ils sont présents mais n’arrivent pas à gagner. Ils conservent cette attitude, cette volonté de mettre un homme à contrôler. On ne peut que leur tirer un coup de chapeau pour ce qui a été réalisé. Aussi bien avec De Gendt, Wellens, Benoot : il y a un maillot, il y a des victoires d’étapes. Moi je dis chapeau pour le côté offensif."

Le flop : "Je l’attribue quand même à Romain Bardet qui est pour moi la grosse déception de ce début de Tour. Certes aujourd’hui il ne fait pas une mauvaise opération mais il n’a pas été à la hauteur de ce qu’on pouvait attendre d’un prétendant du Tour de France."