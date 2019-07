Trois questions à Cyril : "L'avenir semble tracé pour Bernal mais d'autres pépites doivent arriver"

Trois questions à Cyril, notre habituel débrief sur le Tour de France en compagnie de Rodrigo Beenkens et Cyril Saugrain revient ce samedi sur la 20e étape de la Grande Boucle. Au sommet de l’ascension de Val Thorens, la victoire est revenue à Vincenzo Nibali alors qu’Egan Bernal a renforcé sa première place au général et s’apprête à devenir le premier Colombien à remporter le Tour de France.

Un mot d’abord sur le vainqueur de l’étape Vincenzo Nibali. Comment qualifier cette victoire et le Tour en général du Sicilien ?

"Son Tour a été un Tour difficile. On l’a senti en difficulté dans les deux premières semaines. Il a essayé de se lancer dans de longues échappées mais ça a été compliqué. Il n’a toutefois jamais abdiqué, il s’est toujours remis dans le jeu et aujourd’hui il a relevé un gros challenge. L’étape était courte, ça roulait vite tout le temps. Il fallait le faire. Chapeau Mr. Nibali. On a vu un grand champion."

Un autre champion, très jeune avec ses 22 ans, va – sauf catastrophe – devenir le premier Colombien à gagner le Tour. Comment qualifier ce Tour d’Egan Bernal ?

"Il était le plus fort, le plus constant et celui qui a le mieux géré ce Tour difficile. Il est arrivé avec de la fraîcheur dans la dernière semaine et il a cherché à faire la différence sur son terrain. Il a su prendre les commandes au moment où il fallait le faire."

Est-ce que – comme certains le pensent déjà – nous sommes partis pour quelques années avec Bernal ou ça pourrait être plus compliqué ?

"C’est clair qu’on a un jeune coureur qui s’impose à 22 ans et que l’avenir semble tracé pour lui mais derrière, il y a quand même bon nombre de coureurs qui sont à un très bon niveau WorldTour et qui n’étaient pas présent sur ce Tour. Il y a encore de belles pépites qui doivent arriver donc ne faisons pas de plans sur la comète. Gagner un Tour c’est une bonne chose mais il y a du monde derrière et la bataille risque d’être féroce."