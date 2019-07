Trois questions à Cyril : "En France, tout le monde est un peu abattu"

'Trois questions à Cyril', le débrief quotidien du Tour de France en compagnie de Rodrigo Beenkens et Cyril Saugrain revient ce vendredi sur la chaotique 19e étape entre Saint-Jean de Maurienne et Tignes, amputée de ses derniers kilomètres suite à un violent orage dans la descente du Col de l’Iseran.

ASO a décidé d’arrêter la course et de prendre les écarts au sommet du col de l’Iseran. C’est une bonne décision ?

"La priorité est la sécurité des coureurs donc oui. Quand on a reçu l’information, on ne se rendait pas bien compte de ce qu’il se passait plus bas. Mais quand on voit toutes les images qui nous arrivent et les retours qui nous sont parvenus, c’était la meilleure décision que l’on pouvait prendre. C’est vrai que sportivement, c’est un peu dommage mais la sécurité passe avant tout."

Sans l’attaque de Bernal dans l’Iseran, ça aurait été statu quo. Il est désormais maillot jaune. Pensez-vous qu’il a gagné le Tour ce soir ?

"Quand on voit le Tour avec ses rebondissements, on peut se dire qu’il peut arriver encore beaucoup de choses mais sur l’aspect sportif, c’était lui le plus fort. Il était en train de creuser sur l’Iseran et il aurait encore sans doute pris du temps dans la montée vers Tignes."

Au début de l’étape, il y a eu un moment plein d’émotion avec l’abandon de Pinot alors qu’il était encore candidat à la victoire. Ajoutez à cela, la perte du maillot d’Alaphilippe. Dans quel état d’esprit se trouve la France maintenant ?

"Je pense que tout le monde est un peu abattu. L’abandon de Pinot, c’est un moment dur. Ce n’est pas un abandon sportif, ça arrive sur une blessure qui vient tout gâcher. Il avait fait un Tour quasi parfait. En ce qui concerne Alaphilippe, on s’y attendait depuis quelques jours. Oui, ça fait du mal mais il a perdu sur un combat sportif d’homme à homme. Finalement, celui qui vient redonner un peu le sourire, c’est Romain Bardet qui ce maillot à pois se rapprocher."