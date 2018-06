Trois Belges dans l'équipe Wanty-Groupe Gobert pour le Tour

Trois Belges figurent dans la sélection de l'équipe Wanty-Groupe Gobert pour le Tour de France, dévoilée mardi. Il s'agit de Timothy Dupont, qui disputera la Grande Boucle pour la première fois, Thomas Degand et Guillaume Van Keirsbulck.

La formation belge avait communiqué la semaine dernière une présélection de 12 coureurs. Parmi ceux-ci, cinq étaient déjà assurés de se retrouver au départ du Tour le 7 juillet en Vendée: Thomas Degand, Guillaume Martin, Marco Minnaard, Yoann Offredo et Andrea Pasqualon.

Les trois derniers noms ont été confirmés mardi. Timothy Dupont, Dion Smith et Guillaume Van Keirsbulck peuvent faire leurs valises.

Wanty-Groupe Gobert sera au Tour de France pour la deuxième année de suite, après avoir reçu une invitation l'année passée.

"Nous voulons nous montrer durant les trois semaines, comme l'an dernier: agressifs et combatifs", déclare le manager de l'équipe, Jean-François Bourlart. "L'équipe a bien préparé ce Tour et se présente dans les meilleurs dispositions, prête à saisir les opportunités qui nous seront présentées. Mais la priorité est de protéger Guillaume Martin et de l'emmener en meilleure position au pied des Alpes. Ce sera ensuite à son tour de rivaliser avec les meilleurs en haute-montagne. Guillaume est ambitieux, nous aussi, donc nous ferons le maximum pour l'encadrer et faire mieux que sa 23e place finale en 2017".

La sésélection de Wanty-Groupe Gobert pour le Tour de France:

Thomas Degand, Timothy Dupont, Guillaume Martin (Fra), Marco Minnaard (P-B), Yoann Offredo (Fra), Andrea Pasqualon (Ita), Dion Smith (N-Z), Guillaume Van Keirsbulck

Réserves: Odd Eiking (Nor) et Frederik Backaert