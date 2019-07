Trentin s'impose à la pédale à Gap, Van Avermaet 3e - © MARCO BERTORELLO - AFP

17ème étape : Pont du Gard > Gap : Victoire de Matteo Trentin - Tour de France 2019 - 24/07/2019 L'Italien Matteo Trentin s'est imposé ce mercredi dans la 17ème étape du Tour de France qui reliait Pont du Gard à Gap sur 200 kilomètres. Le Champion d'Europe a faussé compagnie aux échappés à 14 kilomètres de l'arrivée pour finir en solo. Le Belge Greg Van Avermaet, l'un des 6 Belges devant dans le groupe de 33 fuyards, a pris la 3ème place de l'étape. Sous l'impulsion de Thomas De Gendt (Lotto Soudal), un groupe de 33 coureurs, dont six Belges, est sorti du peloton pour former l'échappée du jour dès le kilomètre zéro. Les fuyards, dont aucun de représentait une menace au classement général, ont très vite creusé un écart conséquent sur le peloton. Les 33 leaders se sont retrouvés à 11 à 23 km de l'arrivée, puis à six à 15 bornes de la fin. Matteo Trentin est ensuite parti seul à 14 km de l'arrivée. L'Italien de 29 ans est allé au bout de son effort pour enlever sa 3e étape sur la Grande Boucle après des succès en 2013 et 2014.