Tour : les équipes peuvent poursuivre l'épreuve, Prudhomme testé positif

C'est un énorme ouf de soulagement qui doit habiter le peloton ce mardi midi. Alors que 650 personnes (coureurs et membres des staffs) ont passé le test Covid-19 ces deux derniers jours, aucune équipe ne sera finalement exclue du Tour 2020. C'est ce qu'indique un communiqué de l'organisation.

Le patron du Tour, Christian Prudhomme, a lui par contre été testé positif. Il doit s'écarter de l'épreuve pendant une semaine. Il sera remplacé sur l'épreuve par François Lemarchand et reprendra sa place après la seconde journée de repos (lundi prochain). "Je sors du Tour pour huit jours", a déclaré à l'AFP Christian Prudhomme, qui est asymptomatique. "Je vais faire comme n'importe quel salarié français dans ce genre de cas".

Plusieurs membres de l'encadrement d'équipes (Cofidis, AG2R, Ineos et Mitchelton) ont également été testés positifs lors des examens pratiqués à l'occasion de la première journée de repos en Charente-Maritime. Mais aucune formation n'a présenté plus d'un cas positif, ce qui n'entraîne aucune exclusion collective. Deux motards ASO (Moto info et presse tournante) doivent aussi quitter la Grande Boucle suite à un test positif.

Pour rappel, en cas de deux cas positifs au sein de la même formation, l'équipe concernée aurait été automatiquement exclue de la course.

Après une journée de repos lundi, la dixième étape du Tour de France relie deux îles : celle d'Oléron à celle de Ré sur 168,5 kilomètres. Une étape propice aux bordures et qui devrait agiter le peloton.