Tour de France : Wout Van Aert savoure son podium sous une incroyable ovation du public

Wout Van Aert a réalisé un exploit phénoménal en s’imposant sur la 11e étape du Tour de France ! Entre Sorgues et Malaucène et après deux ascensions du Mont-Ventoux. La quatrième victoire du Belge sur la Grande Boucle et sa sixième cette année.

Celle-ci, Van Aert a pu la savourer avec le public venu en nombre tout spécialement pour lui. Monté sur le podium au son des "Woutje" "Woutje", le vainqueur du jour devait se croire dans un stade de football. Il en a profité un maximum et a même jeté son bouquet dans la foule. Assurément un nouveau moment inoubliable pour le coureur.