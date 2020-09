Tour de France : Wout Van Aert s'impose en costaud et devant les sprinteurs à Privas

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a remporté la cinquième étape du Tour de France entre Gap et Privas. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a vécu une journée calme mais a perdu le maillot jaune en raison d'une pénalité. Adam Yates (Mitchelton-Scott) est le nouveau leader.



Notre compatriote a fait parler son sens du placement dans un final sinueux. Idéalement calé dans la roue de Cees Bol (Sunweb), le vainqueur des Strade et de Sanremo a réglé tout le monde en puissance. Il offre à Jumbo-Visma sa deuxième victoire en deux jours après le succès de Roglic à Orcières-Merlette.

Début d’étape tranquille



Tout ou presque s'est passé dans les derniers kilomètres après une journée presque sans histoire. Aucune échappée, aucune véritable attaque, le peloton avance groupé vers Privas. On pense dans un premier temps que les équipes de sprinters contrôlent jusqu’au sprint intermédiaire de l’Epine (km 48). Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) y empoche 20 points mais la lente procession se poursuit par la suite. Les deux "grimpeurs" apportent encore un peu "d'animation". Benoit Cosnefroy (Ag2r-La Mondiale) en profite pour conforter ses pois. Sans opposition.



Le rythme s'accélère progressivement à l'approche des 30 derniers kilomètres. Sepp Kuss est victime d'une chute, les Jumbo-Visma se positionnent en tête et facilitent son retour. Richard Carapaz (Ineos) crève et se tape une petite poursuite.



Van Aert au-dessus du lot



Après avoir mis ses leaders à l'abri, van Aert joue sa carte personnelle. Il a su se faufiler pour intelligemment choisir la roue du train Sunweb. Le coureur d'Herentals a pris le dessus dans son duel avec Bol. Là où le Néerlandais a légèrement coincé, l'ex-champion du monde de cyclocross n'a pas faibli. Il franchit la ligne en premier. Une bonne habitude depuis le début du mois d'août. En 15 jours de course, il a levé 5 fois les bras. Il empoche la deuxième étape de sa carrière sur le Tour de France.