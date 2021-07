Tour de France, Wout van Aert après sa longue échappée : "Difficile de jouer à la fois... 209 kilomètres à l’avant et 3 : 35 de reprises sur Tadej Pogacar. Wout van Aert a dynamité la 7e étape de ce Tour de France entre Vierzon et Le Creusot (249 km) en passant à l’offensive après une quarantaine de kilomètres en compagnie de 28 autres coureurs dont le maillot jaune Mathieu van der Poel, l’Italien Vincenzo Nibali et le vainqueur de l’étape Matej Mohoric. Une action qui a fait mal à toute l’équipe UAE et qui pourrait peser lourd dans les jambes du peloton dans les prochains jours. "Le départ, c’était vraiment dur. Ça faisait longtemps que je n’avais pas pris une échappée", a réagi Wout van Aert, désormais 2e du général à 30 secondes de Van der Poel, au micro de Jérôme Helguers. "C’était difficile dans le final de se concentrer à la fois sur la victoire d’étape et le classement général. A la fin, j’ai senti que je n’étais pas capable de faire un écart avec Mathieu. On a donc travaillé ensemble pour arriver finalement dans le même groupe", a ajouté Van Aert finalement 8e de l’étape.