Tour de France : voici ce qui attend les coureurs en troisième semaine

Deux tiers du Tour de France se sont déjà envolés avec un maillot jaune encore solidement sur les épaules de Tadej Pogacar. Il ne reste désormais que 6 étapes aux adversaires du Slovène pour déjouer ses plans. Découvrez avec nous quelles sont les difficultés au programme de la 3e semaine de ce Tour de France 2021. Au menu, on retrouvera notamment 3 étapes de montagne, deux étapes de plaine et un contre-la-montre de 30 km.

On reste dans les Pyrénées après la deuxième et dernière journée de repos. Le peloton repartira d’Andorre et plus précisément du Pas de la Case pour un départ en descente qui s’annonce très rapide. Les coureurs enchaîneront ensuite le Col de Port (11,5 km à 5,5%), le Col de la Core (13km à 6,6%) et le Col de Portet-d’Aspet (5,4 km à 6,7%) avant la dernière côte d’Aspret-Sarrat (900m à 6,3%).

Un programme qui devrait favoriser les coureurs offensifs, amenés à s’expliquer dans la dernière côte du jour à 8 km de l’arrivée. Ce sera en revanche plus compliqué pour les hommes du général de se lancer dans des attaques de grande envergure. Le sommet du Col de Portet-d’Aspet est situé à 34 bornes de l’arrivée.