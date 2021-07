Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), déjà vainqueur au sommet du Col de Portet la veille, a remporté ce jeudi la 18ème étape du Tour de France, la dernière en montagne, disputée entre Pau et Luz Ardiden sur la (courte) distance de 129.7 kilomètres. Il a évidemment conservé le maillot jaune à trois jours de l'arrivée finale à Paris.

Tadej Pogacar a contré une attaque de l'Espagnol Enric Mas (Movistar) dans les derniers hectomètres de l'étape et n'a jamais été rejoint. Il a remporté sa troisième victoire d'étape sur ce Tour devant ses rivaux Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) et Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), qui occupent respectivement les deuxième et troisième places du classement général à près de six minutes du Slovène. Candidat au podium, le Colombien Rigoberto Uran (EF Education) avait lui craqué dans le Tourmalet, le premier des deux cols au programme de la journée.

Ce succès lui permet de s'emparer du maillot à pois au grand dam du Néerlandais Wout Poels (Bahrain - Victorious). Tadej Pogacar devrait donc à nouveau s'adjuger, sauf catastrophe, les maillots jaune, blanc et à pois de ce Tour de France 2021.

►►► Retrouvez tous les médias du Tour dans notre carte interactive spéciale

►►► Tous les classements après la 18ème étape, trois des quatre maillots pour Tadej Pogacar !

►►► Notre page spéciale Tour de France

L'étape a été animée par plusieurs coureurs, dont le Champion du Monde Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), repris dans le Tourmalet, ou encore les Français David Gaudu (Groupama - FDJ) et Pierre Latour (Team TotalEnergies), mais le travail de sape de l'équipe Ineos de l'Equatorien Richard Carapaz n'a pas permis aux échappés de prendre le large.

Côté belge, Wout van Aert (Jumbo Visma), qui a travaillé pour le Danois Jonas Vingegaard, deuxième du classement général, a accompagné les meilleurs jusqu'à cinq kilomètres de l'arrivée avant de terminer "tranquillement" l'étape à la 36ème place, à 6:37 du vainqueur. Xandro Meurisse (Alpecin Fenix) a lui fini à la vingtième place, à 3:07 de Tadej Pogacar.

Le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) a lui fait un grand pas vers le gain du maillot vert en rejoignant l'arrivée dans les délais et en devançant son rival Michael Matthews (Team BikeExchange) lors de l'unique sprint intermédiaire du jour. Il compte à présent 298 points, soit 38 de plus que l'Australien.