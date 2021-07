Tour de France : Un Wout van Aert monumental dompte deux fois le Ventoux et s’impose à Malaucène

Un formidable Wout van Aert dompte deux fois le Ventoux et s’impose à Malaucène - 11e étape :... Wout van Aert a remporté la 11e étape du Tour de France 2021 à Malaucène. Le champion de Belgique a réalisé un exploit monumental pour décrocher sa quatrième victoire sur la Grande Boucle. Dans une journée éprouvante où il fallait gravir à deux reprises le terrible Mont Ventoux. Le coureur de Jumbo-Visma s’est montré le plus fort d’une échappée qui comprenait notamment Bauke Mollema (Trek-Segafredo) ou Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Tadej Pogacar (UAE TEAM Emirates) reste en jaune. Le Slovène a donné des signes de faiblesses dans la deuxième montée du Mont Chauve mais il n'a pas perdu la moindre seconde.

►►► Notre page spéciale Tour de France Plus de 4000 m de dénivelé, deux ascensions du Ventoux, à la vue du menu certains ont de quoi craindre l’indigestion. Entre envie d’anticiper et volonté de s’échapper, le début de course est rapide et intense. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), très actif, parvient à s’isoler en tête en compagnie de Dan Martin (Israel-Start Up Nation), Pierre Rolland (B&B Hotel) et Anthony Perez (Cofidis). Le quatuor est suivi par un contre de 12 coureurs dont nos compatriotes Wout van Aert (Jumbo-Visma), Greg Van Avermaet (Ag2r-Citroën) et Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) et le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Tout ce beau monde se regroupe à Sault avant de gravir une première fois le Géant de Provence. Le peloton, mené par Ineos, navigue à 5 minutes. Le gruppetto, où figure notamment le maillot vert Mark Cavendish, affiche déjà un débours de 3 minutes.

Alaphilippe opère la sélection dans la première ascension du Ventoux

A une dizaine de kilomètres du sommet, le champion du monde hausse le tempo. Seul van Aert, Meurisse, Perez, Luke Durbridge (Bike-Exchange), Julien Bernard et Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) s’accrochent dans sa roue. Un temps distancé, Mollema réintègre le groupe de tête peu avant le sommet au prix d’un bel effort. Les "huit" basculent avec 4'38'' de marge sur le maillot jaune.

Trek joue le surnombre, van Aert impressionne, O’Connor craque

La physionomie et l’écart n’évoluent pas dans la descente et la boucle qui ramène au pied du Ventoux. Julien Bernard fait le forcing et se sacrifie. Pour Mollema ? Peut-être, mais c’est Elissonde, l’autre Trek, qui déclenche la bagarre dès les premières pentes du Mont Chauve. Van Aert réagit avec un temps de retard et emmène Alaphilippe et Mollema avec lui. La deuxième accélération de Wout fait céder le champion du monde et le Néerlandais. Il revient sur l’homme de tête. L’écart avec le peloton descend mais doucement. Ce qui n’empêche pas Ineos de faire le ménage. Ben O’Connor (Ag2r-Citroën), 2e du Général, craque.

Wout s’envole, Pogacar coince

A 11,2 bornes de l’observatoire, van Aert se défait d’Elissonde. Il prend ses responsabilités et s’en va seul. Son coup de pédale reste fluide, il gère son effort de main de maître. Le peloton maillot jaune subit une cure d’amaigrissement (Martin, Mas, Keldermann, …) mais se rapproche trop lentement pour espérer revenir sur notre compatriote. Jonas Vingegaard, équipier de van Aert chez Jumbo-Visma, secoue ce qu’il reste du groupe de favoris. Pogacar répond avant de… coincer. Pour la première fois depuis le départ à Brest, le Slovène donne des signes de faiblesses.



Seul en tête, WVA file vers Malaucène et un nouveau succès sur le Tour. Après trois succès au sprint, le voilà qui décroche une victoire de prestige dans une étape au tracé mythique. Ce Mont Chauve sourit décidément aux Belges. La dernière fois que la Grande Boucle était passé dans ce coin de Provence, Thomas De Gendt s'était imposé.



Dans la course au maillot jaune, Pogacar n'a rien cédé malgré son coup de moins bien dans le Ventoux.