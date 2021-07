Tour de France : Un monstrueux Wout van Aert s'adjuge le chrono à Saint-Emilion et met fin à une disette belge de 36 ans !

Monumental Wout van Aert ! Alors qu'il l'avait coché depuis belle lurette, notre compatriote a tenu son rang pour remporter, d'une main de maître le chrono de 30,8 kilomètres entre Libourne et Saint-Emilion et s'adjuger la 20e étape du Tour de France. Il s'offre ainsi un 2e bouquet personnel et une 4e victoire à la Belgique sur la grande Boucle, une première depuis 1999. Il succède aussi à Erik Vanderaerden, dernier vainqueur belge d'un chrono sur le Tour en...1985.

En tête à tous les intermédiaires, van Aert s'impose finalement assez tranquillement avec une marge confortable d'avance sur d'autres spécialistes Kasper Asgreen (21") et Jonas Vingegaard (32"). Les deux Stefan, Küng (38') et Bissegger (44") complètent le Top 5.

Au classement général, pas trop de soubresauts, Tadej Pogacar reste évidemment maillot jaune et file vers son 2e Tour consécutif. Il est talonné par Jonas Vingegaard, qui a sécurisé sa 2e place grâce à un superbe chrono, et Richard Carapaz. Au prix d'un bel effort, Ben O'Connor sauve sa 4e place, devant Wilko Keldermann (5e) et Enric Mas (6e).