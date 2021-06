Il l’a fait ! Au lendemain de la somptueuse victoire de Julian Alaphilippe, le roi du panache Mathieu van der Poel a pris sa revanche en s’imposant en solitaire au sommet du Mûr de Bretagne ! Son accélération, dans les derniers hectomètres de l’ascension, a mis tout le monde d’accord. Ses quelques secondes d’avance à l’arrivée permettent à Van der Poel de chiper le maillot jaune à Alaphilippe. En s’emparant de cette prestigieuse tunique jaune, il réalise ce que son glorieux grand-père, Raymond Poulidor n’était jamais parvenu à faire. Quelque chose nous dit que, de là haut, un papy doit être vachement fier ce dimanche soir. ►►► A lire aussi : Van der Poel en larmes après sa victoire en hommage à son grand-père Poulidor : "J'ai pensé à lui" ►►► A lire aussi : Patrick Lefevere, patron de Deceuninck-Quick-Step : "Remco Evenepoel ne fera pas le Tour de France l'année prochaine"

Le résumé de la 2e étape :

24 heures après la démonstration de force de Julian Alaphilippe, place au 2e volet de ce bal des puncheurs. Au programme, 183,5 kilomètres et une double ascension du redoutable Mûr de Bretagne. Comme la veille, la sempiternelle lutte pour arracher le bon wagon des échappés est acharnée. Pour son baptême du feu sur la Grande Boucle, Loïc Vliegen tente de mettre le feu aux poudres mais le peloton veille au grain. La bonne échappée prend finalement forme. Six hommes, dont un Belge (Theuns), l’infatigable héros de la veille (Schelling), et quatre autres fuyards (Perez, Clarke, Koch et Cabot) se retrouvent à l’avant.

Edward aux guiboles d’argent

Mais malheureusement pour eux, le peloton semble décidé à jouer au chat et à la souris. Résultat, l’écart oscille irrémédiablement autour des quatre minutes. Frustrante litanie pour une échappée presque vouée à l’échec d’avance. Seul éclair dans la grisaille d’un début d’étape cousu de fil blanc, le point pris par Anthony Perez, qui lui permet d’être virtuellement maillot à pois. Derrière, Theuns rafle le sprint intermédiaire des échappés alors que Ewan règle Cavendish et Philipsen et grappille quelques précieuses unités dans la lutte pour le maillot vert. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, Ide Schelling prend sa revanche… et rechipe le maillot à pois virtuel. A 70 kilomètres de l’arrivée, Edward Theuns profite de la léthargie ambiante pour prendre la poudre d’escampettes. Derrière, personne ne réagit et le Belge se retrouve seul en tête, avant d’être finalement rejoint par Cabot.

Van der Poel aux œufs d’or niveau panache

Les kilomètres défilent et on sent que le peloton gagne en nervosité. C’est la foire au placement alors que la 1e ascension du Mûr de Bretagne pointe le bout de son nez. Un à un, tous les favoris retrouvent leur train, bien au chaud au milieu du peloton. Et ce qui devait arriver arriva, malgré un beau baroud d’honneur Teuns, finalement combatif du jour, et son acolyte du jour sont repris. Moment de flottement dans le peloton. L’insatiable Mathieu van der Poel en profite pour attaquer. Personne ne le suit, le Batave rafle les 8 secondes de bonif' au sommet et remonte virtuellement à la 2e place du général. Derrière, Pogacar (5”) et Roglic (2”) s’arrachent pour grappiller les dernières secondes de bonification. Place alors au Mûr de Bretagne, épilogue de ce 2e opus. Quintana tente de mettre le feu aux poudres, sans succès. 2e banderille placée par Colbrelli, toujours sans créer d’écart. La 3e, signée van der Poel, est finalement la bonne. Telle une fusée, le Batave s’envole vers une victoire d’étape… et un maillot jaune. Alaphilippe ne peut rien faire et doit constater les dégâts. Monstrueux van der Poel !

