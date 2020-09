Tour de France : Un directeur sportif de l'équipe Jumbo-Visma exclu pour "intimidation et injures"

18ème étape : Méribel > La Roche-Sur-Forron : Victoire de Michal Kwiatkowski - Tour de France... Le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) a remporté ce jeudi la 18ème étape du Tour de France, la dernière dans les Alpes, disputée entre Méribel et La Roche-Sur-Forron sur la distance de 175 kilomètres. Au terme d'une très longue échappée, il a devancé "au ralenti" son coéquipier Richard Carapaz, deuxième. Le Belge Wout van Aert (Jumbo Visma) s'est classé troisième en remportant en surclassement le sprint du groupe des favoris. Il s'agit de la première victoire d'étape sur un Grand Tour de Michal Kwiatkowski, vainqueur notamment, au cours de sa carrière, des Strade Bianche, de Milan-Sanremo, du Grand Prix de l'E3 et des Championnats du Monde en 2014. Le Polonais ne s'était plus imposé depuis plus de deux ans !