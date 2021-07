Superbe numéro de Bauke Mollema ! Membre d’une échappée de 14 coureurs, le coureur Trek a attaqué à 42,5 kilomètres de l’arrivée pour remporter, en solitaire, la 14e étape entre Carcassonne et Quillain et le 2e bouquet de sa carrière sur le Tour.

Auparavant, ce 14e opus avait été très nerveux, le bon coup tardant à se dessiner. Il aura finalement presque fallu 90 kilomètres et la Côté de Monsegur (2e catégorie) pour voir Poels et Woods mettre le feu aux poudres et lancer la bonne échappée.

Au classement général, le grand gagnant du jour se nomme Guillaume Martin. 9e du général (à 9’29”) ce samedi matin, le coureur Cofidis a profité de sa présence dans le groupe de tête pour faire une remontée spectaculaire et s’installer à la 2e place, derrière l’immuable maillot jaune, Tadej Pogacar.

Sous un soleil de plomb et alors que les Pyrénées arrivent à grands pas, le peloton s’apprête à vivre une journée éreintante. Au programme, 5 cols de 2e et 3e catégorie qui risquent de peser dans les guiboles et faire rêver un essaim de puncheurs.

La preuve, aucune seconde de répit en ce début d’étape. Les attaques giclent de partout et cinq hommes (Rickaert, Sbaragli, Skuins, Turgis et Chevalier) s’isolent en tête. Mais le peloton veille au grain et ne laisse pas filer. Résultat, après 80 (!) bornes, la bonne échappée n’est toujours pas formée.

Regroupement général à 100 kilomètres de l’arrivée. Frustrés jusque-là, les grimpeurs-puncheurs confirment qu’ils ont des fourmis dans les jambes et placent des banderilles : Fuglsang, Cattaneo, Poels, Woods, tous se montrent aux avant-postes. Les deux derniers s’isolent finalement en tête pour grappiller quelques points au classement du grimpeur.

Au fil des kilomètres, ils sont rejoints, au compte-goutte, par une grappe de coureurs. La bonne échappée du jour se forme enfin avec 14 hommes en tête : Michael Woods, Mattia Cattaneo, Wouter Poels, Esteban Chaves, Bauke Mollema, Patrick Konrad, Guillaume Martin Sergio Higuita, Louis Meintjes, Pierre Rolland, Quentin Pacher, Valentin Madouas, Elie Gesbert et Omar Fraile.

Un groupe de costauds qui ne cohabite pas bien du tout et au sein duquel on sent poindre une vraie nervosité. Bauke Mollema est finalement le 1e à mettre le feu aux poudres en prenant la poudre d’escampette. Derrière, personne ne veut (ou peut) réagir et le Néerlandais s’isole en tête.

Il faut attendre la dernière partie de course pour enfin voir une réaction dans le groupe de poursuivants. Le quatuor Cattaneo-Higuita-Konrad-Woods part en chasse patate derrière Mollema. Mais, sûr de ses forces dans la descente vers Quillain, le Néerlandais ne perd pas grand-chose.

A 5 bornes de l’arrivée, il le sait, il le sent, Mollema file vers la victoire. Il s’impose finalement en solitaire à Quillain et offre (enfin) une 1e victoire d’étape à la formation Trek, très active depuis quelques jours.