Tour de France : Un Alaphilippe monstrueux d’audace remporte une 1e étape dantesque et endosse le maillot jaune !

Monumental Julian Alaphilippe ! Sorti très loin, à plus de deux kilomètres de l’arrivée dans la redoutable côte de la Fosse aux Loups, le Français a résisté au retour fulgurant de la meute lancée à sa poursuite pour s’imposer au terme d’une 1e étape dantesque et endosser le maillot jaune ! Il s’impose finalement devant Michael Matthews et Primoz Roglic en personne, sorti dans le final mais incapable de revenir sur Alaf.

Alors que, derrière, les formations Deceuninck-Quick-Step (Alaphilippe) et Alpecin-Fenix (Van der Poel) prennent les rênes du peloton, devant on se dispute les quelques points du classement de la montagne. Au terme d’une jolie bataille, c’est finalement Perez qui rafle les deux unités au sommet de la côte de Locronan.

Début d’étape à fond la caisse. Dès le lever de rideau du départ réel, plusieurs fuyards tentent de prendre la poudre d’escampettes. Après quelques kilomètres tendus et marqués par une première chute, cinq hommes s’isolent en tête : Franck Bonnamour (B&B Hotels/KTM), Connor Swift (Arkéa-Samsic), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Danny Van Poppel (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Anthony Perez (Cofidis) et Christian Rodriguez (TotalEnergies).

Les kilomètres défilent mais la physionomie de course ne change pas. Il faut attendre la barre des 80 kilomètres pour voir l’héroïque Ide Schelling lâcher ses coéquipiers d’infortune. Le Néerlandais s’isole en tête de course et tient tête au peloton. Le coureur Bora compte près de 2min d’avance au moment où il franchit en 1e la ligne du sprint intermédiaire, en se faisant plaisir, s’il vous plaît. Derrière, les échappés sont repris et c’est Ewan qui règle le peloton devant Sagan et Matthews. La lutte pour le maillot vert est déjà bien lancée ! Wout Van Aert, lui, reste bien au chaud à l’abri des regards.

Gros rebondissement à 45 bornes de l’arrivée. Alors que le peloton roule à très vive allure, Tony Martin heurte la pancarte d’un supporter inconscient. Le Panzerwagen se retrouve au sol et emporte avec lui la majorité du peloton. Strike monumental et gros moment de flottement. Parmi les victimes, Martin lui-même mais aussi Shutterlin (contraint à l’abandon), Sagan, Van Aert et Colbrelli, distancés. Au gré des kilomètres et d’un peloton qui lève sensiblement le pied, tout le monde parvient finalement à retrouver le groupe principal.