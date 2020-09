Tour de France : Tous les coureurs de Jumbo-Visma négatifs au coronavirus

L'ensemble des coureurs de l'équipe Jumbo-Visma, engagés sur le Tour de France, ont été testés négatifs au coronavirus, a confirmé lundi le maillot jaune Primoz Roglic lors d'une interview lors du deuxième jour de repos. "Nous sommes heureux de pouvoir encore rouler ensemble pendant encore une semaine", a déclaré l'équipier de Wout van Aert.

L'organisation du Tour de France dévoilera mardi matin les résultats des tests réalisés ces deux derniers jours sur les coureurs et les membres des staffs. La semaine dernière, quatre membres du staff des équipes Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers et Mitchelton-Scott avaient été testés positifs tout comme le patron du Tour Christian Prudhomme qui a dû rester une semaine en quarantaine. Prudhomme devrait faire son retour dans la voiture de course mardi lors de la 16e étape entre La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans.