Tour de France: tous les classements après la 12e étape

Marc Hirschi - © SEBASTIEN NOGIER - AFP

12ème étape : Chauvigny > Sarran : Victoire de Marc Hirschi - Tour de France 2020 - 10/09/2020 Marc Hirschi s’est imposé en solitaire jeudi lors de la 12e étape du Tour de France, la plus longue de cette 107e édition avec ses 218 km entre Chavigny et Sarran. Le Suisse du Team Sunweb, parti en costaud sur les pentes du Suc au May à 28km du terme, est enfin parvenu à lever les bras sur ce Tour de France. Deuxième derrière Julian Alaphilippe à Nice lors de la deuxième étape, il avait dû essuyer une terrible déception dimanche à Laruns en terminant 3e au terme d’un effort immense dans les Pyrénées.