Tour de France : tous les classements après la 12e étape remportée par Nils Politt

Nils Politt décroche la 12e étape en baroudeur à Nîmes - 12e étape - Saint-Paul-Trois-Chateaux... Nils Politt (Bora-Hansgrohe) a remporté la 12e étape du Tour de France à Nîmes. L’Allemand s’est montré le plus fort et le plus malin d’un groupe de 13 hommes qui s’était détaché après un début de course ultra-rapide et balayé par le vent. Il a d’abord opéré la sélection pour former un quatuor avant s’en aller seul à 11 kilomètres de la ligne. Il décroche le 2e succès de sa carrière, sans conteste le plus beau. Tadej Pocagar (Bora-Hansgrohe) a passé une journée tranquille et conserve le maillot jaune.