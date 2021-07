Tour de France : Tony Martin, le maudit, chute à nouveau et abandonne

Tony Martin, le maudit, chute à nouveau et abandonne - 11e étape : Sorges - Malaucène -... La poisse s’acharne sur Tony Martin dans ce Tour de France 2021. Le rouleur allemand de la Jumbo-Visma, qui avait déjà chuté à cause d’une pancarte lors de la première étape, est tombé dans un ravin dans les premiers kilomètres de course ce mercredi.