Tour de France : Tony Martin heurte un supporter inconscient et provoque un strike monumental dans le peloton, abandon de Sutterlin

Gros moment de flottement sur les routes du Tour à 45 kilomètres de l'arrivée de la 1e étape. Alors que les coureurs roulaient à très vive allure derrière Ide Schelling, tout le peloton s'est retrouvé à terre. La cause ? Un spectateur inconscient, placé au milieu de la route, qui avait semble-t-il oublié d'ôter sa pancarte de la trajectoire. Résultat, Tony Martin a heurté ladite pancarte, avant de provoquer un strike monumental qui a poussé une grande majorité du peloton à terre. Parmi les victimes, Robert Gesink et Tony Martin, qui ont finalement pu repartir malgré leurs blessures mais surtout Jasha Sutterlin, contraint à l'abandon. Plus d'infos à suivre.